In den Magdeburger Clubs wird ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch vom 9. bis 11. Januar 2026 ein umfangreiches Programm.

Ellen Noir: Zwei Tage wird im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 der "Decline B-Day Rave" gefeiert. Am 9.1. ab 22 Uhr gibt es Hardtekk, Tekk, Hardtechno und Uptempo von Eycer vs Koksberg, Junkzz vs Krause, Phiesi & Abzocka, Luzzifer, Togs vs SKG, Püppy Unrockbar, Wolli vs 5XD, Trypsin, Echse, Höhni und Kiefa. Für den 10.1. ab 22 Uhr wird Techno gespielt - und zwar von Fabitekk vs Arizona, Morbid vs Benny R., CheaPex vs Bassbilanz, Decline, Dr. Sheppat, Fehlfunktion, Crackpots, Anubis, Jenko und Creapy.

Kiste: Auf dem Medizincampus in der Leipziger Straße 44 hat in Haus 31a der Studentenclub "Kiste" seinen Sitz. Ab 22 Uhr wird hier am 9.1. eine Party zum neuen Jahr gefeiert.

Kunstkantine: Die Petrichor Klubnacht geht am 9.1. ab 22 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43 in die zweite Runde. Aufgelegt werden Vinylplatten. Mit dabei sind Carlo Karacho sowie Helge dreht Platten, Trust, Nmadria und Toffee.

Boys'n'Beats: DJ Lorenzo da Capo legt am 9.1 um 23 Uhr im Queer-Club Boys'n'Beats auf. Dieses befindet sich in der Liebknechtstraße 89. Die 80er, 90er und 2000er sind Thema für DJ Josy am 10.1. am 10.1. ab 23 Uhr.

Buttergasse: "Loud & Proud" mit DL LKDR und House, Dance und EDM startet am 9.1. um 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13. Bis 24 Uhr ist der Eintritt frei. Zum 2Saturday Night Club" am 10.1. ab 23 Uhr legt DJ Manuel Baccano auf.

Down Town Club: "Dance, Dance, Dance" heißt es am 9.1. ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227. DJ Serv legt dazu Titel aus den 2000ern, 2010ern und 2020ern auf.

M2: "Ich will mal wieder tanzen!" heißt es am 10.1. ab 19 Uhr im M2 am Hasselbachplatz. Möglich macht's DJ Acki. Der Eintritt ist frei.

Idol: Eine Ü30-Party beginnt am 10.1. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Insel der Jugend: Die "Bass Nacht" mit Proggy, Trance, Bounce und Hardtechno bricht am 10.1. um 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 an.

Prinzzclub: DJ Alex Martura legt im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a am 9.1. ab 23 Uhr Hip-Hop, House, Urban und Pop from the Past unter dem Titel "Saturday Madness" auf. Halbsteiv hat die Musik für "Best of the 90er" am 10.1. ab 23 Uhr dabei.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Die erste Ü60-Party des Jahres unter dem Titel "Let's rock again" beginnt am 11.1. um 17 Uhr.

Deep 2.0: Im Deep 2.0 auf der Ecke Breiter Weg/Keplerstraße spielt die Musik Freitag und Sonnabend ab 22 Uhr.