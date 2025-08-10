Am 9. August 2025 gab es in Sachsen-Anhalt in weiten Kreisen nur ein Thema: die Einschulung. Wie viele Kinder im Jerichower Land eingeschult wurden.

Die neuen Erstklässler der Grundschule Am Weinberg in Gommern.

Bunte Zuckertüten, festliche Kleidung und aufgeregte Gesichter: Am Sonnabend, 9. August war Einschulung in Sachsen-Anhalt.

776 Mädchen und Jungen hat am Sonnabend im Jerichower Land ein neuer und aufregender Lebensabschnitt begonnen. Sie wurden feierlich eingeschult.

Eltern so aufgeregt wie die neuen Erstklässler

Auch an der Gommeraner Grundschule Am Weinberg sind 98 Kinder in ihr erstes Schuljahr gestartet. In zwei Feiern um 9 und 11 Uhr wurden die neuen Erstklässler von ihren ebenso aufgeregten Eltern begleitet. Chor, Tanzgruppe und Laienspielgruppe sorgten für ein fröhliches Programm.

Besonders gelacht und gestaunt wurde beim Theaterstück „Die Tobis kommen zur Schule“. Darin ziehen die Trollkinder Ela und Alo mit ihrer Familie extra nach Gommern, weil es hier Wald, Seen und eine besonders schöne Schule gibt.

Ella und Charlotta bei ihrer Einschulung ind ie Grundschule Gommern Am Weinberg. Foto: Thomas Schäfer

Die Tobis werden die Kinder das ganze Schuljahr begleiten. Nach der Feier durften die neuen Erstklässler zum ersten Mal ihre Klassenräume sehen. Danach gab es endlich die Zuckertüten. Und spätestens da war allen klar: Jetzt sind sie richtige Schulkinder.