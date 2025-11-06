Ein Lost Place mitten in der Stadt. Der Abriss ist nur schwer möglich, verfallen lassen aber schon. Darum geht es beim alten Stellwerk in Halberstadt nicht weiter.

Lost Place in Halberstadt - Keine Zukunft für das alte Stellwerk

So sichert die Deutsche Bahn das verfallende Stellwerk in Halberstadt.

Halberstadt. - Einst war das Stellwerk am Hauptbahnhof in Halberstadt ein technisches Meisterwerk. Einige bezeichnen es seit Jahren als Schandfleck, Romantiker nennen es hingegen Lost Place. Die Situation wird sich wohl auf absehbare Zeit nicht besser, weil der Eigentümer auf Zeit spielt.