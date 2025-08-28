In Hohenwarthe ist es um das Projekt eines eigenen Geschäftes im Ort vorübergehend still geworden. Dabei müsste nun die nächste Stufe folgen und die Bürgerbefragung stattfinden. Stirbt das Projekt?

Zukunft unklar: Wird der Plan eines Hofladens in Hohenwarthe aufgegeben?

So könnte der Dorfladen in Hohenwarthe aussehen.

Hohenwarthe. - Nach der Vorstellung eines Konzepts für einen Dorfladen im Ortschaftsrat Hohenwarthe ist es ruhig geworden um das Vorhaben. Das bestätigt Ortsbürgermeister Frank Winter (CDU). Der Ortsrat zeigte sich von der Idee in Zukunft einen Laden in dem Elbort zu haben, der das ganze Jahr und 24 Stunden am Tag geöffnet ist, begeistert.