Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz lädt am 6. Sepzember zu einem Fest am Pretziner Wehr ein. Geplant sind Führungen, Infostände und am Abend „Rock am Wehr“. Ein Überblick.

Am 6. September wird 150 Jahre Pretziner Wehr gefeiert - mit großem Programm.

Pretzien. - Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. In der nächsten Woche wird das Jubiläum des Pretziener Wehres gefeiert, das dann 150 Jahre alt werden wird. Neben einer Veranstaltung für geladene Gäste am Freitag öffnet sich die Wehranlage am folgenden Sonnabend für die Bevölkerung zu einem Jubiläumsfest. Nun steht das Programm fest.