Neues Highlight startet Raiffeisen-Markt in Genthin schließt Marktlücke: Dieses neue Angebot erwartet Kunden

Im Raiffeisen-Markt in Genthin dürfen sich Kunden auf ein neues Angebot freuen. Dort kommt nun die Lohnmosterei zurück. Warum sich Marktleiter Andreas Kuhfuß für diesen Schritt entschieden hat und worauf sich Kunden freuen können.