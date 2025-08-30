Neues Highlight startet Raiffeisen-Markt in Genthin schließt Marktlücke: Dieses neue Angebot erwartet Kunden
Im Raiffeisen-Markt in Genthin dürfen sich Kunden auf ein neues Angebot freuen. Dort kommt nun die Lohnmosterei zurück. Warum sich Marktleiter Andreas Kuhfuß für diesen Schritt entschieden hat und worauf sich Kunden freuen können.
Genthin. - Genthin. Gut einsehbar und damit wirkungsvoll, platziert Andreas Kuhfuß, Marktleiter des Raiffeisen-Marktes in Genthin, einen Aufsteller, der dafür sorgen soll, dass ein neues Angebot möglichst schnell in der Öffentlichkeit die Runde macht.