Fotos vom Event OMMMA 2025: Tausende Oldtimer-Fans strömen in den Magdeburger Elbauenpark

Am heutigen Sonnabend (30. August) fand im Elbauenpark mit dem 26. Ost-Mobil-Meeting Magdeburg (OMMMA) das größte Oldtimer-Treffen Mitteldeutschlands statt. Von Trabant bis Wartburg konnten Fans hier etliche Klassiker bewundern.

Von Tim Müller Aktualisiert: 30.08.2025, 18:44
Tausende Besucher bestaunten bei der 26. Ausgabe des Ost-Mobil-Meetings im Magdeburger Elbauenpark etliche Oldtimer aus der DDR und dem Osten. Foto: Tim Müller

Magdeburg. - Für Fans klassischer Fahrzeuge ist die OMMMA längst kein Geheimtipp mehr. Über die Jahre hat sich die Veranstaltung im Magdeburger Elbauenpark zum größten Oldtimer-Treffen Mitteldeutschlands entwickelt. Die Magdeburger Volksstimme hat sich unter die Besucher gemischt und bei den Teilnehmern nachgefragt, warum die Liebe zu DDR- und Ost-Klassikern auch nach so vielen Jahren noch besteht.