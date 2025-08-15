Wie geht es mit dem Wochenmarkt in Burg weiter? Der Vertrag mit dem Betreiber läuft aus. Angebote werden immer weniger. Eine Umfrage soll Klarheit bringen, was sich Besucher und Händler wünschen.

Zukunft vom Wochenmarkt in Innenstadt von Burg ist offen: Warum es jetzt auf eine Umfrage ankommt

Blick auf den Magdalenenplatz: Hier ist in der Burger Innenstadt zweimal in der Woche ein Wochenmarkt eingerichtet. Dessen zukunft ist offen.

Burg. - Wie geht es mit dem Wochenmarkt weiter? Diese Frage stellt sich in Burg. Am Angebot und den Öffnungszeiten besteht seit längerem Kritik. Bald läuft der Vertrag mit dem Betreiber aus. Verschwindet dann der Markt?