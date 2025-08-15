Obst, Gemüse, Fleischer und was noch? Zukunft vom Wochenmarkt in Innenstadt von Burg ist offen: Warum es jetzt auf eine Umfrage ankommt
Wie geht es mit dem Wochenmarkt in Burg weiter? Der Vertrag mit dem Betreiber läuft aus. Angebote werden immer weniger. Eine Umfrage soll Klarheit bringen, was sich Besucher und Händler wünschen.
15.08.2025, 18:15
Burg. - Wie geht es mit dem Wochenmarkt weiter? Diese Frage stellt sich in Burg. Am Angebot und den Öffnungszeiten besteht seit längerem Kritik. Bald läuft der Vertrag mit dem Betreiber aus. Verschwindet dann der Markt?