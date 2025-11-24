Weiteres Café wird geschlossen Zum Aus von Bäcker Schäfers in Burg: Die Innenstadt ist der Verlierer (Kommentar )
Diese Entscheidung überrascht: Die Filiale von Schäfers Brot und Kuchen in Burg wird geschlossen. Das Aus für die Bäckerei ist ein weiterer Tiefpunkt in der Entwicklung der Innenstadt.
Aktualisiert: 24.11.2025, 08:13
Burg - Die Innenstadt von Burg verliert einen weiteren Anlaufpunkt. Das Aus von Bäcker Schäfers ist beschlossen. Zurück bleibt eine Flaniermeile, deren Attraktivität einen Dämpfer bekommt.