Diese Entscheidung überrascht: Die Filiale von Schäfers Brot und Kuchen in Burg wird geschlossen. Das Aus für die Bäckerei ist ein weiterer Tiefpunkt in der Entwicklung der Innenstadt.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 24.11.2025, 08:13
Marco Papritz ist Reporter bei der Volksstimme.
Marco Papritz ist Reporter bei der Volksstimme.

Burg - Die Innenstadt von Burg verliert einen weiteren Anlaufpunkt. Das Aus von Bäcker Schäfers ist beschlossen. Zurück bleibt eine Flaniermeile, deren Attraktivität einen Dämpfer bekommt.