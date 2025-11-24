weather starkbewoelkt
  4. Politische Kultur aus der Altmark: Ossietzky: Von Siedendolsleben in ganz Deutschland

Die politische Zwei-Wochen-Zeitung Ossietzky wird aus dem kleinen Siedendolsleben produziert. Engagement, Pazifismus und kritischer Journalismus erreichen bundesweit Leser.

Von Marco Heide 24.11.2025, 08:15
Matthias Berger mit einer Original-Schaubühne, dem Ur-Vater des Ossietzky. Foto: Marco Heide

Siedendolsleben. - Ruhe, wenige Häuser, Feldsteinkirche – wer nicht gezielt nach Siedendolsleben will, landet nicht in diesem Dorf. Auf den ersten Blick ist dieser Ort Lichtjahre von Großstädten und ihren Themen entfernt. Doch genau in Siedendolsleben wird die politische Zwei-Wochen-Zeitschrift Ossietzky produziert.