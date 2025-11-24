Die politische Zwei-Wochen-Zeitung Ossietzky wird aus dem kleinen Siedendolsleben produziert. Engagement, Pazifismus und kritischer Journalismus erreichen bundesweit Leser.

Matthias Berger mit einer Original-Schaubühne, dem Ur-Vater des Ossietzky.

Siedendolsleben. - Ruhe, wenige Häuser, Feldsteinkirche – wer nicht gezielt nach Siedendolsleben will, landet nicht in diesem Dorf. Auf den ersten Blick ist dieser Ort Lichtjahre von Großstädten und ihren Themen entfernt. Doch genau in Siedendolsleben wird die politische Zwei-Wochen-Zeitschrift Ossietzky produziert.