Seit Monaten wartet Gerwisch auf die versprochene Station der Deutschen Post. Doch auf Anfragen reagiert das Unternehmen nicht. Nun zieht die Ortschaft Konsequenzen.

Die Poststation in Gerwisch lässt weiter auf sich warten. Nun zieht die Ortschaft deutliche Konsequenzen.

Gerwisch. - Mit dem Post-Café und der Paketstation ist das Thema Post-Versorgung in der Ortschaft Biederitz wohl vom Tisch. Einen Ort weiter, in Gerwisch, staut sich jedoch der Frust. Auch weil die Deutsche Post auf Anfragen nicht mehr reagiert. Nun zieht Ortsbürgermeisterin Ina Möbius (CDU) deutliche Konsequenzen.