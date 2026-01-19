weather sonnig
Zum 15. Mal gab es den Tino-Herrmann-Cup in Gerwisch. Dieses kleine Jubiläum sollte mehr bieten als „nur“ Sport. Während die Fußballer also um Tore kämpften, bot sich nebenan die Chance auf einen neuen Job oder Ausbildungsplatz - denn es wurde die erste Jobmesse in Gerwisch organisiert.

Von Franziska Stawitz Aktualisiert: 19.01.2026, 16:04
Bürgermeister Kay Gericke, René Pinske, Schirmherr Tino Hermann und Marco Abel auf der ersten Jobmesse in Gerwisch.
Bürgermeister Kay Gericke, René Pinske, Schirmherr Tino Hermann und Marco Abel auf der ersten Jobmesse in Gerwisch. Foto: Franziska Stawitz

Gerwisch - Nicht nur Fußball-Fans zog es am Wochenende nach Gerwisch in die Sporthalle - sondern auch Menschen, die auf der Suche nach einem neuen Job oder Ausbildungsplatz sind. Der Tino Hermann-Cup feierte mit seiner Jobmesse am Samstag eine Premiere.