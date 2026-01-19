Tino-Hermann-Cup Zum ersten Mal Jobmesse in Gerwisch: Polizei, Handwerk und Pflege werben um Nachwuchs
Zum 15. Mal gab es den Tino-Herrmann-Cup in Gerwisch. Dieses kleine Jubiläum sollte mehr bieten als „nur“ Sport. Während die Fußballer also um Tore kämpften, bot sich nebenan die Chance auf einen neuen Job oder Ausbildungsplatz - denn es wurde die erste Jobmesse in Gerwisch organisiert.
Aktualisiert: 19.01.2026, 16:04
Gerwisch - Nicht nur Fußball-Fans zog es am Wochenende nach Gerwisch in die Sporthalle - sondern auch Menschen, die auf der Suche nach einem neuen Job oder Ausbildungsplatz sind. Der Tino Hermann-Cup feierte mit seiner Jobmesse am Samstag eine Premiere.