Tino-Hermann-Cup Zum ersten Mal Jobmesse in Gerwisch: Polizei, Handwerk und Pflege werben um Nachwuchs

Zum 15. Mal gab es den Tino-Herrmann-Cup in Gerwisch. Dieses kleine Jubiläum sollte mehr bieten als „nur“ Sport. Während die Fußballer also um Tore kämpften, bot sich nebenan die Chance auf einen neuen Job oder Ausbildungsplatz - denn es wurde die erste Jobmesse in Gerwisch organisiert.