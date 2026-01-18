Mehr als nur eine Sportveranstaltung soll der Tino Hermann-Cup sein - beim 15. Mal gab es viel Neues zu entdecken.

Am Samstagvormittag spielte die G-Jugend beim Tino Hermann-Cup in Gerwisch - hier nehmen die Jungen vom BSV 79 Magdeburg stolz ihre Medaillen entgegen

Gerwisch - Der Tino Hermann-Cup ist am Wochenende in eine neue Runde gegangen - schon zum 15. Mal fand das traditionelle Herren-Hallen-Fußballturnier in der Sporthalle Blau-Weiß in Gerwisch statt. Den Auftakt machten am Freitagabend die Herren, über 200 zahlende Zuschauer wurden gezählt, so René Pinske vom SG Blau Weiß 1923 Gerwisch: „Gewonnen hat Ummendorf, am Samstag und Sonntag spielen die Jugendlichen, am Samstagabend rollt der Ball bei den Ü32-Herren.“ Selbst die Jüngsten aus der G-Jugend jagen dem Ball hinterher - die Sechsjährigen tragen stolz wie Oskar ihre Medaillen um den Hals.

Turnier soll Event sein und Jugendlichen auch mal Party ermöglichen

Aber in Gerwisch wurde am letzten Wochenende nicht nur Fußball gespielt: „Wir wollen dieses Turnier immer mehr zum Event machen, gerade die Jugend hat in der heutigen Zeit kaum noch Möglichkeiten, mal richtig Gas zu geben, deshalb haben wir hier einen Hotspot geschaffen mit unseren Aftershow-Partys. Die erste hat gestern schon stattgefunden und heute gibt es die nächste Party mit Disco. Die Jugend hat sich einfach sehr wohlgefühlt“, erklärte Tino Hermann, Schirmherr der Veranstaltung.

Wer neben der Begeisterung für den Fußball auch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz war, konnte von der Halle direkt ins Festzelt gehen. Insgesamt warteten hier zehn Austeller auf zukünftige Lehrlinge und Fachkräfte.