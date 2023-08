Die Erntearbeiten sind in vollem Gange. Zeit also für eine erste Zwischenbilanz. Hierzu befragte Volksstimme-Reporter Philipp Ling den Kreisgeschäftsführer des Bauernverbandes Jerichower Land, Peter Deumelandt.

Burg - Volksstimme: Nachdem nun ein Teil der Ernte eingefahren ist, wie lautet Ihre Prognose für dieses Jahr?

Deumelandt: Nach dem derzeitigen Stand sieht es so aus, dass die Erträge in diesem Jahr leicht unterdurchschnittlich ausfallen werden. Auch die Qualität ist schlechter. Schuld daran ist die lange Trockenphase im April, Mai und Juni. Dadurch haben wir einen relativ hohen Schmachtanteil beim Getreide, also kleinere Körner.

Auch interessant: Feld- und Waldbrände - Gemeinsam gegen die Feuersbrunst

Wie hat das wechselhafte Wetter in den letzten Wochen die Ernte beeinflusst?

Durch das regnerische Wetter in den letzten drei Wochen hat sich die Ernte nach hinten verschoben. Auf einigen Flächen stehen noch Weizen und Roggen. Aber wir gehen jetzt auf das Ende zu – wenn es jetzt ein paar Tage nicht regnet, werden die Felder nach und nach abgeräumt. Ich denke, dass wir die Ernte in dieser Woche abschließen können.

Lesen Sie auch: Hanfanbau in Brüchau: Plötzlich rückt die Kripo an

Hat der Regen nach der langen Trockenzeit auch positive Auswirkungen?

Das sehe ich tatsächlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Der Regen ist grundsätzlich gut, denn wir haben einen großen Bedarf. Obwohl er uns jetzt gerade bei unserer Arbeit stört, brauchen wir langfristig natürlich wieder mehr Wasser im Boden.Von Vorteil war der Regen für den Maisanbau, ebenso bei den Zuckerrüben. Alles, was erst im Spätherbst geerntet wird, profitiert jetzt von der Feuchtigkeit.