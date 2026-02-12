Seit Anfang Februar laufen in Magdeburg die Abrissarbeiten an der Kaserne im Zipkeleber Weg. Die angekündigten Auswirkungen auf den Straßenverkehr sorgen bei den Anwohnern für Unmut.

Ein Jahr Halteverbot in diesem Weg: Bauarbeiten sorgen für frustrierte Anwohner

Die alte Kaserne am Zipkeleber Weg wird abgerissen. Seit Anfang Februar laufen die Arbeiten.

Magdeburg. - Nach vielen Jahren Leerstand soll die Kaserne am Zipkeleber Weg nun abgerissen werden. Insgesamt 25 Gebäude werden auf dem circa 22 Hektar großen Gelände dem Erdboden gleichgemacht. Die Bauarbeiten haben auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr in unmittelbarer Nähe. Und die sorgen für Unmut bei einigen Bewohnern.