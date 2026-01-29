Lange Zeit lag das Gebiet der Kaserne nördlich des Zipkeleber Weges in Magdeburg brach. Nun werden die Gebäude abgerissen. Was das für Anwohner bedeutet und wie es auf dem Gelände weitergeht.

Aus für alte Kaserne in Magdeburg

Die letzten Tage der ehemaligen Kaserne in Magdeburg sind gezählt. Auf dem Gelände sind bereits Bagger im Einsatz.

Magdeburg. - Vom Stützpunkt der Wehrmacht bis zum Asylbewerberheim - in ihrer knapp 90-jährigen Geschichte ist in der Kaserne am Zipkeleber Weg in Magdeburg viel passiert. Jetzt beginnt das letzte Kapitel: Bagger rücken an, die verwaisten Gebäude werden abgerissen. Was die Arbeiten für Anwohner bedeuten und wie die Zukunft des Geländes aussieht.