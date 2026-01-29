Bauarbeiten am Zipkeleber Weg Aus für alte Kaserne in Magdeburg
Lange Zeit lag das Gebiet der Kaserne nördlich des Zipkeleber Weges in Magdeburg brach. Nun werden die Gebäude abgerissen. Was das für Anwohner bedeutet und wie es auf dem Gelände weitergeht.
29.01.2026, 06:10
Magdeburg. - Vom Stützpunkt der Wehrmacht bis zum Asylbewerberheim - in ihrer knapp 90-jährigen Geschichte ist in der Kaserne am Zipkeleber Weg in Magdeburg viel passiert. Jetzt beginnt das letzte Kapitel: Bagger rücken an, die verwaisten Gebäude werden abgerissen. Was die Arbeiten für Anwohner bedeuten und wie die Zukunft des Geländes aussieht.