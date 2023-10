Eggersdorf. - Bereits in der DDR ist Dr. Ernst Paul Dörfler als unbequemer Umweltschützer aktiv gewesen. Seitdem vermittelt der freie Publizist, was ein und unbestimmtes Leben bedeutet und wie dieses geführt werden kann: „Wir haben den Blick für das Wesentliche verloren, nämlich unser Wohlergehen und das der Natur.“

Der Ökologe, der in Steckby wohnt und arbeitet, ruft dazu auf, aus den üblichen Strukturen von wachsender Arbeit und steigendem Konsum auszubrechen. Stattdessen möchte er nachhaltige Lösungen für die Zukunft finden. Denn wer weniger braucht, müsse auch weniger arbeiten und verdienen. Zudem schone dies die natürlichen Lebensgrundlagen. Außerdem lebe man zufriedener und gesünder, vermittelt Dörfler seine Lebensweise.

Für Stadt- und Landmenschen

Diesem Thema widmet sich Ernst Paul Dörfler auch in seinem aktuellen Buch „Aufs Land – Wege aus Klimakrise, Monokultur und Konsumzwang.“ Dieses wird im Rahmen einer Buchlesung, organisiert vom Kultur- und Heimatverein Eggersdorf, vorgestellt.

„Ob Stadt- oder Landmensch, dieses Buch rüttelt auf und zeigt Perspektiven für ein freies, umwelt – sowie klimafreundliches Leben“, wird das Werk beworben.

Die Lesung findet am Donnerstag, 19. Oktober, um 17 Uhr in der Gaststätte „Zum Pferdestall“ in der Bahnhofstraße 8 in Eggersdorf statt. Der Eintritt ist frei.