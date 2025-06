Der Salzlandkreis zeigt Flagge an seinen Dienstgebäuden. Auch in Bernburg am Karlsplatz.

Staßfurt - Drei Flaggen wehen im Wind. Eine in Schwarz, Rot und Gold, eine in Blau mit gelben Sternen und eine in Gelb und Schwarz mit einem Wappen in der Mitte. Gut sichtbar zeigt sich am Verwaltungsgebäude des Salzlandkreises am Karlsplatz in Bernburg seit zwei Wochen die Zugehörigkeit des Landkreises zum Land Sachsen-Anhalt, zu Europa und zur Bundesrepublik Deutschland.