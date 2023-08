32 Mannschaften aus Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) traten auf den Beachvolleyball-Feldern zum diesjährigen „Beach on Fire – Turnier“ an.

Barby/Biere - Zum diesjährigen Beachvolleyballturnier „Beach on Fire“ traten 32 Mannschaften aus Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) auf der Anlage des SV Pädagogik Schönebeck in Barby gegeneinander an. Gespielt wurde nach Hallenvolleyballregeln, um den diesjährigen Gewinner bei einem des größten Feuerwehrsportturnieres im Land Sachsen-Anhalt zu ermitteln.

Das Wetter meinte es nicht immer gut mit den Sportlern, so musste das Turnier aufgrund von Starkregen und Gewittern kurzzeitig für etwa 20 Minuten, unterbrochen werden. Doch die Teilnehmer ließen sich von der Unterbrechung nicht entmutigen. Im Gegenteil, der Ehrgeiz und die Lust der Mannschaften waren so ausgeprägt, dass sie unbedingt weiterspielen wollten. Die Spieler flehten die Organisatoren geradezu an, das Turnier so schnell wie möglich fortzusetzen, berichtete das Orga-Team. Dieses setzt sich aus Mitgliedern des Fördervereins der Ortsfeuerwehr Biere, der auch Ausrichter ist, sowie aus Mitgliedern der Feuerwehren aus Biere, Schönebeck und Ranies zusammen.

Im packenden Finale standen sich die Freiwillige Feuerwehr Westdorf und die Gefahrstoffschnellauskunft (GSA) gegenüber. Erst im dritten Satz konnte sich der diesjährige Gewinner von „Beach on Fire“ krönen und es war die Freiwillige Feuerwehr Westdorf, die am Ende Grund zum Jubeln hatte. Auf dem dritten Platz landete schließlich die Freiwillige Feuerwehr Osterfeld.

After-Show feiert Premiere

Den krönenden Abschluss bildete erstmals in der Geschichte des Turniers eine After-Show-Party für die teilnehmenden Mannschaften. Interessierte Teams hatten sich zuvor angemeldet, um das Tanzbein zu schwingen. Die musikalische Begleitung durch die Liveband „Dirty Dabblers“ wurde von allen Anwesenden begeistert aufgenommen und rundete das Beachvolleyball-Turnier gebührend ab. Neben den sportlichen Aktivitäten bot das Turnier auch zahlreiche Highlights für die Besucher vor Ort an.

Die Filiale von DM aus Schönebeck war mit einem Stand vertreten, an dem sich die Besucher unter anderem mit Glitzertattoos verschönern lassen konnten. Zudem stand eine „Sonnenbar“ bereit, an der man sich mit Sonnencreme vor Ort eincremen konnte, um Sonnenbrand vorzubeugen.

Die AOK unterstützte das Event ebenfalls und bot den Besuchern die Möglichkeit, gegen andere Teilnehmer auf dem Ruderergometer anzutreten und die schnellsten 500 Meter zu rudern. Parallel dazu veranstaltete die AOK ein Gewinnspiel.

Einen besonderen Dank erhielt auch der Hauptsponsor EWS die Schuhfabrik, der das Turnier bereits zum fünften Mal unterstützte. Am Stand der EWS hatten die Besucher die Möglichkeit, sich über die Arbeit und Produkte, wie Arbeitsschutzschuhe und Feuerwehrstiefel, zu informieren.

Trotz der widrigen Wetterbedingungen wurde die sechste Auflage von „Beach on Fire“ zu einem gelungenen Turnier mit sportlichem Ehrgeiz, zahlreichen Aktivitäten und einer ausgelassenen Feierstimmung für alle Anwesenden.