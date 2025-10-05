Frank-Walter Steinmeier nimmt in Tangermünde die Erntekrone entgegen. Worüber Menschen aus dem Kreis Stendal mit dem Bundespräsidenten gesprochen und wie sie ihn erlebt haben.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt am 5. Oktober 2025 die Erntekrone in Tangermünde vor der Kirche St. Stephan entgegen.

Tangermünde. - Sicherheitskräfte samt Polizeihunden haben das Areal in und um St. Stephan Tangermünde abgesichert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte am Sonntag den Erntedankgottesdienst und nahm die Erntekrone entgegen. Im Anschluss hatten Vertreter von Vereinen, Institutionen und Unternehmen aus der Region die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Wie haben die Altmärker das Staatsoberhaupt erlebt?