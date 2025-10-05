267 Freizeitsportler zwischen Hoffen und Bangen Magdeburger Wassersportverein droht Untergang - wenn nicht schnell gehandelt wird
Droht 267 Freizeitkapitänen das Aus ihres Vereins? Wenn nicht schnell und intensiv gehandelt wird, ist das nicht ausgeschlossen. Was die Probleme sind und wie die Lösung aussehen könnte.
05.10.2025, 17:30
Magdeburg. - Wenn es nicht so existenzbedrohend für Verein und Mitglieder wäre, könnte man über die skurrile Situation fast schmunzeln: Ausgerechnet ihre geliebte Elbe, die für die Mitglieder des Wassersportvereins Buckau-Fermersleben die Lebensader ist, gräbt den Freizeitkapitänen das Wasser ab. Die Existenz ist bedroht - wie ein Ausweg aussehen könnte.