Droht 267 Freizeitkapitänen das Aus ihres Vereins? Wenn nicht schnell und intensiv gehandelt wird, ist das nicht ausgeschlossen. Was die Probleme sind und wie die Lösung aussehen könnte.

Magdeburger Wassersportverein droht Untergang - wenn nicht schnell gehandelt wird

Ein Bild mit Symbolkraft: Wo sich die rechte Fußspitze von Vereinschef Jörg Wetzel befindet, müsste eigentlich das Wasser stehen, um den Normalbetrieb im Hafen zu gewährleisten. Doch der Vorsitzende des Wassersportvereins Buckau-Fermersleben in Magdeburg hat mit seinen Vereinsmitgliedern immer häufiger mit Niedrigwasser zu kämpfen.

Magdeburg. - Wenn es nicht so existenzbedrohend für Verein und Mitglieder wäre, könnte man über die skurrile Situation fast schmunzeln: Ausgerechnet ihre geliebte Elbe, die für die Mitglieder des Wassersportvereins Buckau-Fermersleben die Lebensader ist, gräbt den Freizeitkapitänen das Wasser ab. Die Existenz ist bedroht - wie ein Ausweg aussehen könnte.