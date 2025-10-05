Kleines Dorf bei Havelberg lädt zum Fest Wo nicht nur die Kartoffelpuffer Besucher anlocken
Mit Fotos: Unweit von Havelberg trotzen viele dem Regen und fahren zum Kartoffelfest nach Garz.
Aktualisiert: 05.10.2025, 17:47
Garz. - Es schüttet am Vormittag, die sonnigen Tage sind vorbei. Regen. Was wird aus dem Kartoffelfest in Garz? Das Haveldorf ist bekannt für beste Organisation und meistert auch diese Herausforderung. Die große Halle des Agrobetriebes Köpke bietet viele trockene Plätze. Draußen stehen Zelte und Pavillons. Niemand muss im Regen stehen oder sitzen.