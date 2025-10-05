Mit Fotos: Unweit von Havelberg trotzen viele dem Regen und fahren zum Kartoffelfest nach Garz.

Wo nicht nur die Kartoffelpuffer Besucher anlocken

Das Kartoffelpuffer-Team von Garz hatte wieder gut zu tun. Für Puffer und Suppe wurden 275 Kilogramm Kartoffeln geschält.

Garz. - Es schüttet am Vormittag, die sonnigen Tage sind vorbei. Regen. Was wird aus dem Kartoffelfest in Garz? Das Haveldorf ist bekannt für beste Organisation und meistert auch diese Herausforderung. Die große Halle des Agrobetriebes Köpke bietet viele trockene Plätze. Draußen stehen Zelte und Pavillons. Niemand muss im Regen stehen oder sitzen.