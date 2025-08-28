Vor dem Amtsgericht Gardelegen stand ein 36-Jähriger aus Klötze. Er gestand nicht nur den Betrug, sondern legte auch eine emotionale Beichte ab – mit Folgen für das Urteil.

Vor der Richterin stand ein 36-Jähriger, der beschuldigt wird drei geleaste Fahrzeuge - rechtswidrig - weiterverkauft zu haben.

Gardelegen. - Wenn das Geld einmal knapp wird, greifen manche Menschen zu erstaunlichen Mitteln, und nicht selten enden diese in der Illegalität. Mit einem solchen Fall musste sich am Dienstag das Amtsgericht Gardelegen beschäftigen. Ein 36-jähriger Mann aus der Einheitsgemeinde Klötze soll insgesamt sechs landwirtschaftliche Maschinen geleast und sie anschließend zum Weiterverkauf angeboten haben. Drei dieser Maschinen konnte der Angeklagte tatsächlich veräußern. Insgesamt erlangte der 36-Jährige auf diese Weise rund 240.000 Euro, die ihm nicht zustanden. Der Handel mit den Geräten soll sich zwischen November 2021 und April 2023 abgespielt haben. Das Gericht entschied milder – auch aufgrund einer emotionalen Beichte.