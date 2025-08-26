weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Kinder bei der Feuerwehr: Wie auf dem Campingplatz: Knirpse zelten in Klötze

Das Zeltlager für Kinderfeuerwehren aus dem Bereich Gardelegen fand dieses Jahr in Klötze statt. Es gab mehr als 200 Teilnehmer, einen Orientierungsmarsch und ganz viel Spaß.

Von Markus Schulze 26.08.2025, 12:00
Diese Jungs und Mädels um Matteo (Mitte) von der Kinderfeuerwehr Wiepke freuten sich über eine leckere Melone.
Diese Jungs und Mädels um Matteo (Mitte) von der Kinderfeuerwehr Wiepke freuten sich über eine leckere Melone. Fotos: Markus Schulze

Klötze. - Das achte Zeltlager für Kinderfeuerwehren aus dem Kreisfeuerwehrverband Gardelegen hat am Wochenende in Klötze stattgefunden. Die Flammenhopser aus Hohenhenningen waren da, die Löschzwerge aus Kakerbeck, die Feuerstörche aus Miesterhorst und noch einige andere – alle zusammen hatten viel Spaß.