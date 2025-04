Drei Jahrzehnte Reha in Kalbe sind eine Erfolgsgeschichte. Das Team, die Patienten und die Öffentlichkeit feiern in dieser Woche - und blicken zurück.

Kalbe. - Sie wird eine Rede halten. Soviel steht fest. „Und ich hoffe, ich schweife nicht ab“, sagt Jana Weinhold augenzwinkernd. Am Dienstagvormittag steht die Leiterin der Kalbenser Median-Klinik nämlich vor fast all ihre Kollegen aus allen Bereichen. Der Grund ist ein schöner: Die Klinik feiert ihren 30. Geburtstag. Weinhold war vom ersten Tag an dabei. Natürlich kennt sie jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Kollegin. Rund 100 Mitarbeiter hat das Haus aktuell. „Es gibt etliche – etwa ein Viertel von ihnen –, die damals schon da waren, zwölf sogar vom ersten Tag an“, sagt die Chefin. „Und ich habe zu so vielen so viele Erinnerungen.“