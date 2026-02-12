Festival 2026 36 Bands beim Metal Frenzy 2026: Skindred und Blood Bath rocken Gardelegen
Auch in diesem Jahr wird am Erlebnisbad Zienau wieder ordentlich gefeiert. Neben harten Gitarrenriffs gibt es aber auch Kulturangebote ganz anderer Art.
12.02.2026, 06:30
Gardelegen. - Wenn im Juni wieder harte Gitarrenriffs über das Gelände des Freibades Zienau dröhnen, ist klar: In der Hansestadt Gardelegen steht erneut das Musikfestival Metal Frenzy an. Vom 10. bis 13. Juni kommen Metal-Fans aus der Region und mittlerweile auch weit darüber hinaus zusammen, um vier Tage lang Live-Musik zu erleben. Bereits jetzt sind die auftretenden Bands unter Vertrag. Insgesamt sollen 36 Gruppen auftreten – etwas mehr als im vergangenen Jahr.