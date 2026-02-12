Auch in diesem Jahr wird am Erlebnisbad Zienau wieder ordentlich gefeiert. Neben harten Gitarrenriffs gibt es aber auch Kulturangebote ganz anderer Art.

Das legendäre Metal Frenzy Open Air geht im Juni in die nächste Runde. Bereits jetzt steht das Line Up fest.

Gardelegen. - Wenn im Juni wieder harte Gitarrenriffs über das Gelände des Freibades Zienau dröhnen, ist klar: In der Hansestadt Gardelegen steht erneut das Musikfestival Metal Frenzy an. Vom 10. bis 13. Juni kommen Metal-Fans aus der Region und mittlerweile auch weit darüber hinaus zusammen, um vier Tage lang Live-Musik zu erleben. Bereits jetzt sind die auftretenden Bands unter Vertrag. Insgesamt sollen 36 Gruppen auftreten – etwas mehr als im vergangenen Jahr.