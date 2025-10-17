weather regenschauer
  4. Hausverwaltung reagiert: Abgewetzte Stufen, Risse im Holz: Treppe zum Vereinsraum noch zumutbar?

Die Erreichbarkeit des kommunalen Treffpunktes in Kahrstedt hat während der jüngsten Ortschaftsratssitzung öffentlich für Kritik gesorgt.

Von Cornelia Kaiser 17.10.2025, 17:00
Die marode Treppe zum Vereinsraum in Kahrstedt und zu einer darüber liegenden Mietwohnung.
Kahrstedt - Sie hatte nach Rücksprache mit Bürgern eine lange Mängelliste zur Kahrstedter Ortsratssitzung mitgebracht. Dort zählte Ratsfrau Kathrin Banse nun auch die Erreichbarkeit des Vereinsraumes, in dem gerade getagt wurde, als eins der Problem auf.