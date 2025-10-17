weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Schuluntersuchung im Altmarkkreis: Ärger für junge Mutter: Kind will sich in Schule nicht ausziehen

Weil sich ihre Tochter zur Schulreihenuntersuchung nicht ausziehen will, hat eine junge Mutter Ärger mit dem Gesundheitsamt des Altmarkkreises Salzwedel. Was die Beteiligten zu dem Vorfall sagen ...

Von Gesine Biermann und Antje Mewes 17.10.2025, 17:56
Abhören funktioniert auch im T-Shirt. Das Gesundheitsamt im Altmarkkreis bestand bei einer Schulreihenuntersuchung allerdings darauf, dass sich die Kinder in Hemdchen und Schlüpfer vorstellen. Ein Mädchen weigerte sich. Seine Mutter hat dafür Verständnis. Das Amt offenichtlich nicht.
Abhören funktioniert auch im T-Shirt. Das Gesundheitsamt im Altmarkkreis bestand bei einer Schulreihenuntersuchung allerdings darauf, dass sich die Kinder in Hemdchen und Schlüpfer vorstellen. Ein Mädchen weigerte sich. Seine Mutter hat dafür Verständnis. Das Amt offenichtlich nicht. Symbolfoto: picture alliance / dpa

Salzwedel. - Eine sogenannte Schulreihenuntersuchung im Altmarkkreis Salzwedel sorgt für Frust. Zumindest in einem Elternhaus. Und offensichtlich auch im Gesundheitsamt des Kreises. Anlass ist ein kleines Mädchen, das sich für die amtsärztliche Untersuchung in der Schule nicht ausziehen will.