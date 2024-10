Gardelegen. - Als im Frühjahr 2023 die Schließung des „Wichtelstübchens“ in Berge im Raum stand, kochten die Emotionen hoch. In Gardelegens Stadtrat wurde viel diskutiert – und schließlich beschlossen, eine Kita-AG ins Leben zu rufen, die sich einen Überblick über alle Einrichtungen verschaffen sollte: Welche Besonderheiten haben die Kitas, wo und in was ist am dringendsten zu investieren – und in der Folge eben womöglich auch: Wo lohnt sich der Erhalt und wo nicht? In den Augen der Mitglieder der AfD-Fraktion ist in den anderthalb Jahren seit Bestehen der AG aber offensichtlich zu wenig passiert. Sie haben nun einen Antrag auf Umbesetzung für eine „bessere Arbeitsweise“ gestellt.

