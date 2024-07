Gardelegen. - Neutralität, Gleichbehandlung und mögliche Vorteilsnahmen mit Blick auf Spenden – das will die AfD-Fraktion thematisieren, nachdem eine Spende der Partei für die Kita Wichtelstübchen in Berge nicht zustande kam, die Linke zuvor aber offensichtlich Sonnenschirme spendieren durfte.

Die AfD geht mit einem subversiven Vorschlag in die Diskussion. Die Hauptsatzung des Stadtrates soll um einen Punkt ergänzt werden: keine Spendenannahme der Stadt von Parteien, Fraktionen, ortsansässigen Firmen und Gesellschaften, etwa für Kitas, Grundschulen oder Horte.

Und dafür gibt es für die Fraktion einen konkreten Anlass. Die wollte nämlich für das Wichtelstübchen in Berge eine überdachte Sitzgruppe spenden, als Sonnenschutz für den neuen Spielplatz. Denn auf der neuen Anlage gab es keine Schattenplätze. Im Vorfeld der Einweihung des Spielplatzes im Frühsommer dieses Jahres hätten sich Eltern mit entsprechenden Beschwerden an Sebastian Koch gewendet, Fraktions-Vize im alten und neuen Stadtrat.

Sonnenschirme sind der AfD für die Kinder zu wenig

Offenbar hatte auch die Linke-Fraktion die Situation mit dem fehlenden Sonnenschutz erkannt und sich mit einer Spende von zwei Sonnenschirmen angekündigt. „Das fanden wir in Anbetracht der Wichtigkeit unserer Kinder aber zu wenig“, betont Koch im Volksstimme-Gespräch. Die Fraktion habe von daher schnell Geld gesammelt und die Bereitschaft einer Firma eingeholt, um der Kita diese überdachte Sitzgruppe mit Platz für bis zu zehn Kindern zu spenden – aus nachhaltigen Rohstoffen wie Holz und Metall, buntlackiert und mit einem Dach, auf dem eine Photovoltaikanlage installiert werden sollte – in einem Gesamtwert von 3.500 Euro. Die Übergabe sollte zur Einweihung des Spielplatzes Mitte Mai erfolgen – also kurz vor den Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni.

Und diese Übergabe sei versucht worden zu verhindern, so Koch, denn die Kita-Leitung habe die Stadtverwaltung informiert und die wiederum die Kommunalaufsicht.

Und die „tendiert zu einem generellen Ausschluss von Spenden durch politische Parteien an eine Kommune“, heißt es in der Stellungnahme der Kommunalaufsicht. Offensichtlich gibt es aber keine eindeutigen Regelungen dazu. Allerdings sei die „Annahme einer Parteispende durch eine Kommune im Hinblick auf bevorstehende Europa- und Kommunalwahlen nicht statthaft“. Denn in Vorwahlzeiten gelte eine besondere staatliche Neutralitätspflicht für den Stadtrat, den Hauptverwaltungsbeamten (Bürgermeister) und kommunale Organe. Der Wähler müsse seine Wahlentscheidung ohne jede unzulässige Beeinflussung treffen können. Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl fordere zudem die Chancengleichheit aller Wahlbewerber.

Kommunalaufsicht sieht Gefahr einer Wahlbeeinflussung

Und weiter: „Die Spende einer politischen Partei ist damit grundsätzlich geeignet, den Wähler in seiner Auffassung und ggf. in seiner Wahlentscheidung zu beeinflussen.“ Ob mit der Annahme einer Parteienspende außerhalb von Wahlzeiten eine Verletzung der Neutralitätspflicht vorliege, lasse sich anhand der bisher ausgewerteten Rechtsprechung und Literatur nicht abschließend bejahen oder verneinen, schreibt die Kommunalaufsicht. Wobei die Neutralitätspflicht auch außerhalb von Wahlen gelte, wenngleich auch in abgeschwächter Form. Die Kommune habe immer sicherzustellen, dass sie die Neutralität bezogen auf Sponsoring und Spenden wahrt. Von daher tendiere man zu einem generellen Verzicht auf die Annahme von Parteispenden.

Das Neutralitätsgebot vor einer Wahl sei nachvollziehbar, reagiert Koch. Eine konkrete Rechtsprechung sei dazu in der Stellungnahme allerdings nicht zu finden. Im konkreten Fall handele es sich außerdem nicht um eine Parteienspende, sondern um die Spende einer Fraktion, hier der AfD-Fraktion. „Man hätte ebenso gut einfach die Spende als Privatpersonen übergeben können, die allesamt eben zufällig einer Partei angehören. Man dürfte es eben nur nicht öffentlich als Parteispende deklarieren“, so Koch. Und Spenden von Fraktionen habe es in der Vergangenheit schließlich öfter gegeben. Aktuell auch im Fall der Kita Berge mit der Übergabe der Sonnenschirme durch die Linke-Fraktion.

Solche Vorgänge würden Verwirrung bei den Eltern stiften. „Da heißt es jetzt nämlich, der AfD habe man eine Spende untersagt, und die Linken sind mit Sonnenschirmen gekommen, und diese habe man seitens der Kita-Leitung dankend angenommen“, schildert Koch.

Auch Firmenspenden ausschließen?

Wenn bei der Bevölkerung der Eindruck erweckt werden könnte, dass man durch solche Spenden einen Vorteil erhalten könne, dann müssten analog dazu auch Firmenspenden ausgeschlossen werden. „Immerhin wäre die Vorteilnahme einer lokal ansässigen Firma genauso zu wichten wie die Vorteilnahme einer lokal ansässigen Partei“, betont Koch.

Im Sinne einer Gleichbehandlung plädiere die AfD dafür, folgenden Passus in die Hauptsatzung des Stadtrates aufzunehmen: „keine Spendenannahmen von Parteien, Fraktionen, ortsansässigen Firmen und Gesellschaften“.

Die Verwaltung hat reagiert und alle Fraktionen des Stadtrates (vor den Wahlen) aufgerufen, Stellungnahmen dazu abzugeben, wie künftig mit Spenden politischer Parteien umgegangen werden soll.

Entscheiden wird darüber aber der neue Stadtrat nach der Sommerpause im September, informiert Bürgermeisterin Mandy Schumacher auf Volksstimme-Anfrage. Es habe in der Vergangenheit Spenden von Privatpersonen gegeben, die ein kommunales Mandat haben, und auch eine Baumspende von Mitgliedern einer Fraktion zum Abschied, aber auch eingezahlt durch eine Privatperson, bestätigt Schumacher.

Erstmal fehlt ein Sonnenschutz für die Kita-Kinder

Für den Spielplatz der Kita Berge gebe es aktuell keinen Sonnenschutz. „Die Produktion unserer Spende wäre Mitte Juni fertiggewesen. Somit hätte es dort jetzt einen ordentlichen Sonnenschutz gegeben“, sagt Koch. Es habe nun auch schon Anfragen anderer Vereine bezüglich der Spende gegeben. Man wolle aber vor weiteren Entscheidungen die Diskussion im neuen Stadtrat abwarten, um Rechtssicherheit zu erhalten.

Der neue Spielplatz der Kita Berge soll aber einen festen Sonnenschutz bekommen. Auf dem alten Spielplatz befindet sich noch eine Markise. Die soll abmontiert und nach vorn umgesetzt werden.Eine Umsetzung habe aufgrund personeller Engpässe im Bereich Grün- und Parkanlagen noch nicht erfolgen können, sei aber fest eingeplant, so die Auskunft aus der Hansestadt.