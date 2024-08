Belastende Fotos aufgetaucht War AfD-Kreischef Sebastian Koch auf einem Treffen für Neonazis in Chemnitz?

Aufnahmen zeigen den Politiker in einem Shirt der rechtsextremen „Freien Nationalisten Altmark West“, mutmaßlich 2016 bei einer “Demoschulung“ gegen Polizeieinsätze in Chemnitz. Koch behauptet, die Fotos seien gefälscht. Er will Anzeige erstatten.