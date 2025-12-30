Wohnen für Menschen mit Behinderung Allein wohnen – trotz Pflegebedarf: Neues Modell startet in Gardelegen
Die Wohnungsgenossenschaft Gardelegen hat eine Wohnung komplett behindertengerecht ausgebaut und eine neue Partnerschaft ins Leben gerufen.
Aktualisiert: 30.12.2025, 18:30
Gardelegen. - Ein neues Wohnmodell und eine neue Zusammenarbeit haben die Wohnungsgenossenschaft Gardelegen (WGG) und die Ambulante Pflege Altmark GmbH auf den Weg gebracht. Für viel Geld und mit Hilfe regionaler Firmen hat die WGG eine Wohnung im Erdgeschoss an der Bertolt-Brecht-Straße komplett behindertengerecht umgebaut. Betreut wird der künftige Mieter mit einem Rund-um-Paket vom Pflegedienst.