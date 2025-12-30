Die Wohnungsgenossenschaft Gardelegen hat eine Wohnung komplett behindertengerecht ausgebaut und eine neue Partnerschaft ins Leben gerufen.

Die Wohnungsgenossenschaft Gardelegen hat eine Wohnung an der Bertolt-Brecht-Straße komplett behindertengerecht umgebaut, hier Pflegedienstleiter Dennis Beier (von links), WGG-Vorstand Henri Schulz und WGG-Technikleiter Dietmar Przybyl bei einem Vor-Ort-Termin.

Gardelegen. - Ein neues Wohnmodell und eine neue Zusammenarbeit haben die Wohnungsgenossenschaft Gardelegen (WGG) und die Ambulante Pflege Altmark GmbH auf den Weg gebracht. Für viel Geld und mit Hilfe regionaler Firmen hat die WGG eine Wohnung im Erdgeschoss an der Bertolt-Brecht-Straße komplett behindertengerecht umgebaut. Betreut wird der künftige Mieter mit einem Rund-um-Paket vom Pflegedienst.