Die Kreisvolkshochschule in Gardelegen bietet in Kooperation mit der Lebenshilfe Kurse in der Grundbildung und Alphabetisierung an.

Gardelegen l Zwar ist jeder in die Schule gegangen und hat dort auch Lesen und Schreiben gelernt, aber dennoch gibt es Erwachsene, die mit dieser Fertigkeit ihre Probleme haben. Das Lesen der Speisekarte fällt schwer, Fahrkartenautomaten sind schwer zu bedienen, beim Formulare ausfüllen wird Hilfe benötigt und das Lesen von Behördenbriefen ist erst recht mit Schwierigkeiten verbunden „Meist haben diese Menschen Strategien entwickelt, damit ihr Defizit nicht auffällt“, weiß Julia Kleinau, Fachbereichsleiterin in der Kreisvolkshochschule, zu berichten.

Meist seien es Menschen, die schon während der Schulzeit Probleme mit dem Lesen und Schreiben hatten. Im Beruf arbeiten sie meist in der Produktion, wo Lesen und Schreiben keine Rolle spielt. Oder sie sind gar nicht erwerbstätig. Im privaten Bereich lesen sie kaum bis gar nicht. Und so bilden sich die Kenntnisse mehr und mehr zurück, schildert Kleinau. Und je länger Betroffene damit warten, diese Kenntnisse wieder aufzufrischen, um so schlechter stehen die Chancen, alles wieder aufzuholen, so Kleinau.

Hohe Dunkelziffer

Die Gardelegener Außenstelle der Kreisvolkshochschule des Altmarkkreises Salzwedel bietet nun Abhilfe an. Mit dem Kurs „Alphabetisierung und Grundbildung“ soll „gering literarisierten Menschen“, also Erwachsenen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können, dabei geholfen werden, sich ihrem Problem zu stellen. Gefördert wird dieses Projekt vom Europäischen Sozialfonds. Dadurch ist es möglich, dass die Kurse kostenfrei angeboten werden können.

„Und der Bedarf ist enorm“, fasst Kleinau zusammen. In Sachsen-Anhalt gehe man von rund 100.000 Erwachsenen aus, die als gering literarisiert gelten, teilt Kleinau mit. Prozentual auf den Altmarkkreis Salzwedel heruntergebrochen bedeute dies: „Im Altmarkkreis können 12.000 Erwachsene nicht richtig lesen und schreiben.“ Und die Dunkelziffer liege wahrscheinlich höher, denn viele Betroffene verbergen ihr Defizit geschickt.

Auf individuelle Bedürfnisse eingehen

Die Kreisvolkshochschule bietet derzeit in Kooperation mit der Lebenshilfe drei Alphabetisierungskurse an. Diese laufen bereits. So findet ein Kurs in den Räumen der Lebenshilfe Mieste und zwei weitere bei der Lebenshilfe in Gardelegen statt. Insgesamt sind 94 Unterrichtsstunden vorgesehen. Wie Kleinau mitteilt, ist ein Einstieg für Interessenten aber jederzeit möglich. Die Dozentin, Dora Janousch, holt die Teilnehmer auf dem jeweiligen Stand der Kenntnisse ab. Sie gehe individuell auf die Fertigkeiten des Einzelnen ein. Mit der Stärkung der Lese- und Schreibkompetenzen werde der Weg „in ein Leben mit gesellschaftlicher Integration und beruflichen Perspektiven geebnet und Erwerbssituationen verbessert“. Und nicht zuletzt werde dadurch das Selbstwertgefühl des Einzelnen enorm gestärkt.

Ebenso wie es möglich ist, jederzeit in bestehende Kurse einzusteigen, ist es auch möglich, Kurse zu anderen Tageszeiten zu besuchen. Wer vormittags nicht an diesen Kursen teilnehmen kann, könne sich trotzdem bei der Kreisvolkshochschule melden, wie Cornelia Blödow, Leiterin der Einrichtung, informiert. Weitere Termine können bei Bedarf angeboten werden.

Angehörige sensibilisieren

Sie appelliert an Angehörige, Freunde, Kollegen oder Bekannten von Personen, die nicht richtig lesen und schreiben können, ihnen mitzuteilen, dass es diese Kurse gibt und ihnen Mut zu machen, daran teilzunehmen. Anfragen behandelt die Kreisvolkshochschule vertraulich.

Weitere Informationen zur Alphabetisierung gibt es unter 03907/73 07 90 oder vhs.gardelegen@altmarkkreis-salzwedel.de.