der Juli – ein Monat, der das Herz von Sommerliebhabern höher schlagen lässt. Wenn der Sommer endlich in voller Pracht erblüht, scheinen sich die Sorgen und Nöte des Alltags für eine Weile aufzulösen – zumindest für die meisten.

Während sich die einen am See entspannen, die Füße im kühlen Wasser baumeln lassen und ein Eis genießen, stehen die anderen in der Gluthitze am Grill und versuchen, das Fleisch perfekt zu garen. Wer hätte gedacht, dass „Medium“ auf dem Grill für einen Stresslevel sorgt, der dem einer Prüfung gleichkommt? Feurige Auseinandersetzungen über die genaue Garzeit sind dabei geradezu vorprogrammiert.

Im Juli erleben wir zudem das große Wettrennen der Mücken, die sich wie fiese kleine Flugzeuge durch die laue Sommernacht schleichen. Während wir den Abend mit einem kühlen Getränk genießen wollen, wird das fröhliche Beisammensein plötzlich zur Schlacht gegen die blutsaugende Plage. Gleichzeitig bringt uns der Juli die schönsten Sonnenuntergänge. In diesem Sinne: Einen schönen Juli – mit all seinen Seiten.

Beste Grüße

Michaela

Tipps für die Freizeit

Auch am heutigen Mittwoch gibt es zahlreiche Veranstaltungen in Magdeburg.

Songs: Die Sängerin Rosa Rau und der Pianist Fabian Klentzke gestalten am heutigen Sonnabend ab 21 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1 einen Konzertabend. Das musikalische Programm vereint eigene deutschsprachige Lieder mit ausgewählten Kompositionen aus Argentinien und Venezuela. Rosa Rau bringt mehrsprachige Musik mit einem tief verwurzelten Interesse an sprachlicher Vielfalt zusammen.

Körperwelten: Seit Mitte Mai präsentiert Plastinator Gunther von Hagens zusammen mit Kuratorin Angelina Whalley erstmals die Ausstellung „Körperwelten – Der Zyklus des Lebens“ in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Konzert: In der Reihe „Mittwochsmusik“ wird in der Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz 1 heute um 17 Uhr ein Violinenkonzert mit Susanne Hoffmann geboten. Die Geigerin bringt ein Soloprogramm zur Aufführung, das klassische Werke verschiedener Epochen umfasst.