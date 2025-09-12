Spannende Einblicke in Ausbildungsberufe im Gesundheitswesen gab es in Gardelegen. Wer die Chance verpasst hat, bekommt eine zweite.

Auf der Ausbildungsmesse im Altmark - Klinikum gab es viel über die angebotenen Berufe zu lernen.

Gardelegen/vs. - Insgesamt hundert Besucher nutzten die Gelegenheit, beim Altmark-Klinikum in Gardelegen hautnah verschiedene Ausbildungsberufe im Gesundheitswesen kennenzulernen. Die Azubi-Messe im Foyer bot ein abwechslungsreiches Programm: Von Rundgängen über die Stationen, ins Labor bis zu Mitmachaktionen, die den Klinikalltag erlebbar machten.