weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Berufsperspektiven im Gesundheitswesen: Altmark-Klinikum lädt zur Ausbildungsmesse

Berufsperspektiven im Gesundheitswesen Altmark-Klinikum lädt zur Ausbildungsmesse

Spannende Einblicke in Ausbildungsberufe im Gesundheitswesen gab es in Gardelegen. Wer die Chance verpasst hat, bekommt eine zweite.

12.09.2025, 08:00
Auf der Ausbildungsmesse im Altmark - Klinikum gab es viel über die angebotenen Berufe zu lernen.
Auf der Ausbildungsmesse im Altmark - Klinikum gab es viel über die angebotenen Berufe zu lernen. Foto: Altmark - Klinikum

Gardelegen/vs. - Insgesamt hundert Besucher nutzten die Gelegenheit, beim Altmark-Klinikum in Gardelegen hautnah verschiedene Ausbildungsberufe im Gesundheitswesen kennenzulernen. Die Azubi-Messe im Foyer bot ein abwechslungsreiches Programm: Von Rundgängen über die Stationen, ins Labor bis zu Mitmachaktionen, die den Klinikalltag erlebbar machten.