Berufsperspektiven im Gesundheitswesen Altmark-Klinikum lädt zur Ausbildungsmesse
Spannende Einblicke in Ausbildungsberufe im Gesundheitswesen gab es in Gardelegen. Wer die Chance verpasst hat, bekommt eine zweite.
Gardelegen/vs. - Insgesamt hundert Besucher nutzten die Gelegenheit, beim Altmark-Klinikum in Gardelegen hautnah verschiedene Ausbildungsberufe im Gesundheitswesen kennenzulernen. Die Azubi-Messe im Foyer bot ein abwechslungsreiches Programm: Von Rundgängen über die Stationen, ins Labor bis zu Mitmachaktionen, die den Klinikalltag erlebbar machten.