Zum abgelehnten Vorentwurf für den Energiepark Sonnenweide Bias in Zerbst gibt es nun einen Alternativvorschlag. Zugleich wird über Bürgerbeteiligung geredet.

Solarprojekt der Zerbster Schraubenwerke gestoppt - jetzt kommt Plan B

Werden in Zerbst zwischen Bias und Zerbst doch noch Solarmodule errichtet?

Zerbst - Wie bindend sind Beschlüsse für Stadträte? Welchen Einfluss hat die Meinung eines Ortschaftsrates? Die unerwartete Ablehnung des Energieparks Sonnenweide Bias sorgt für reichlich Nachhall. Es geht um Geld und Bürgernähe, um Mitsprache und Akzeptanz.