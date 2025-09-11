weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Gleiche Fläche, neuer Plan: Zweite Chance für Energiepark Sonnenweide Bias?

Nach überraschender Ablehnung im Stadtrat Solarprojekt der Zerbster Schraubenwerke gestoppt - jetzt kommt Plan B

Zum abgelehnten Vorentwurf für den Energiepark Sonnenweide Bias in Zerbst gibt es nun einen Alternativvorschlag. Zugleich wird über Bürgerbeteiligung geredet.

Von Daniela Apel Aktualisiert: 12.09.2025, 09:01
Werden in Zerbst zwischen Bias und Zerbst doch noch Solarmodule errichtet?
Werden in Zerbst zwischen Bias und Zerbst doch noch Solarmodule errichtet? Symbolbild: IMAGO/Daniel Reinhardt

Zerbst - Wie bindend sind Beschlüsse für Stadträte? Welchen Einfluss hat die Meinung eines Ortschaftsrates? Die unerwartete Ablehnung des Energieparks Sonnenweide Bias sorgt für reichlich Nachhall. Es geht um Geld und Bürgernähe, um Mitsprache und Akzeptanz.