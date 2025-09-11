Beim Treffen im Altmark-Klinikum Gardelegen sammeln Medizinstudierende praktische Erfahrungen vom Ultraschall bis zur OP-Übung.

Stipendiatentreff im Gardelegener Altmark-Klinikum. Hier übten die Studenten am Kunstknochen, während Dr. André Paszkier, Chefarzt und Leiter des Zentrums für Chirurgie, die Vorgehensweise erläuterte.

Gardelegen/vs. - Wie fühlt es sich an, selbst einen Kunstknochen zu bearbeiten oder einen Ultraschall zu machen? Genau das konnten die Stipendiaten der Salus Altmark Holding beim diesjährigen Treffen im Altmark-Klinikum Gardelegen erleben. Statt grauer Theorie gab es spannende Einblicke in den somatischen Klinikalltag: Zum Anfassen, Ausprobieren und Nachfragen, berichtete Klinikum-Sprecherin Ivonne Bolle.