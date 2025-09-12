Die Magdeburger Ausländerbehörde wurde erneut Ziel einer Attacke. Die Eingangstür der Einrichtung im Stadtteil Neue Neustadt ist dabei zerstört worden.

Magdeburg. - Obwohl die Scheiben der Eingangstür zur Magdeburger Ausländerbehörde aus Sicherheitsglas bestehen, sind mehrere Löcher darin zu sehen. Offensichtlich mit massiver Gewalt hat diese jemand eingeschlagen. Der zuständige Ordnungsbeigeordnete Ronni Krug erklärt, was zu der Attacke bekannt ist.