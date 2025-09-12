weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Sachbeschädigung an Ausländerbehörde: Angriff oder Vandalismus?

Zerstörte Scheiben am Eingang Wieder gewaltsame Attacke auf Magdeburger Ausländerbehörde

Die Magdeburger Ausländerbehörde wurde erneut Ziel einer Attacke. Die Eingangstür der Einrichtung im Stadtteil Neue Neustadt ist dabei zerstört worden.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 12.09.2025, 09:41
Die Scheiben der Ausländerbehörde in Magdeburg wurden eingeschlagen. Es ist nicht die erste Attacke dieser Art.
Die Scheiben der Ausländerbehörde in Magdeburg wurden eingeschlagen. Es ist nicht die erste Attacke dieser Art. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Obwohl die Scheiben der Eingangstür zur Magdeburger Ausländerbehörde aus Sicherheitsglas bestehen, sind mehrere Löcher darin zu sehen. Offensichtlich mit massiver Gewalt hat diese jemand eingeschlagen. Der zuständige Ordnungsbeigeordnete Ronni Krug erklärt, was zu der Attacke bekannt ist.