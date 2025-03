Streit um die Trassenführung Altmarkrundkurs: Radeln bis nach Lindstedt oder doch nur bis Trüstedt?

Der Ortschaftsrat will die Anbindung an den Altmarkrundkurs und eine Änderung der Prioritätenliste für den Radwegbau. Gardelegens Stadtverwaltung ist gegen ein Verschieben der Gewichtung. Was nun?