Altmersleben: Motocross-Landesmeisterschaft muss verschoben werden

Die Motocross-Landesmeisterschaft in Altmersleben wird in den September verschoben.

Altmersleben (vs) - Wie der Motorsportclub Altmersleben (MSC) mitteilt, muss die für dieses Wochenende angekündigte Motocross-Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt auf dem Mühlenberg in Altmersleben verschoben werden. Was ist der Grund?