Das Landesverwaltungsgericht in Magdeburg gibt der Klage der Stadt Klötze statt: Nach Trunkenheitsfahrten ohne Führerschein wird der Ex-Ordnungsamtsleiter Ulf D. aus dem Beamtendienst entfernt.

Die Richter am Landesverwaltungsgericht haben ein Urteil im Fall des 47-jährigen Beamten aus Klötze gesprochen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Ein solches Urteil wird nicht oft gesprochen: Klötzes Ordnungsamtsleiter Ulf D. ist am Dienstag vom Landesverwaltungsgericht aus dem Beamtendienst entfernt worden. Drei Berufsrichter unter dem Vorsitz von Richter Klaus Friedrichs sahen das Vertrauen des Dienstherren und das Vertrauen der Allgemeinheit in D. als Beamten so stark gestört, dass sie zum schärfsten aller Schwerter griffen, das das Disziplinarrecht hergibt.