An Gardelegens Schulen: Das Geld reicht nicht für Laptops und Tafeln

Die Digitalisierung der Grundschulen in Gardelegen wird vorangetrieben. Doch das Geld vom Bund reicht nicht. Welche Schulen sind gut ausgestattet und welche (noch) nicht?

Digitale Schultafeln bleiben erstmal noch ein Traum für viele Schulen in der Einheitsgemeinde Gardelegen.

Gardelegen - Internetfähige Lernplätze in den Schulen sollten eigentlich in der heutigen Zeit kein Thema mehr sein. Gerade im Corona-Lockdown wurde das Problem der fehlenden Technik deutlich. Nun soll nachgezogen werden. Der Bund legte das Programm Digitalpakt Schule auf. Doch reicht das Geld auch tatsächlich? Wie sieht das in Gardelegen aus?