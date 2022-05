Angebot zum Mitnehmen für Gardelegener Kitas und Horte

Gardelegen - Sie sollen ständig unterwegs sein – am besten nach und nach in allen Kitas und Horten der Einheitsgemeinde. Anna Stein von der Koordinierungs- und Fachstelle „Demokratie leben!“ übergab im Rahmen der Kooperation „Demokratie lesen!“ mit der Stadt-, Kreis- und Gymnasialbibliothek fünf thematische Bücherrucksäcke an Evelyn Hlawatsch-Both, pädagogische Fachberaterin für Kitas in der Hansestadt Gardelegen. Pro Rucksack sind für Kitas und Horte altersgerecht acht bis zehn Bücher enthalten, die Toleranz, Vielfalt, Miteinander, Identitätsfindung, Nachhaltigkeit, Inklusion und Partizipation beleuchten.