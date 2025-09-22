Die Hausarztpraxis in Mieste will ab 1. Oktober ihre kassenärztliche Arbeit einstellen. Warum das zur Kostenfalle werden kann und was die Krankenkassen Patienten jetzt raten...

Aufregung in Mieste: Hausarzt nur noch auf private Rechnung

Nur noch privatärztlich will die Praxis in Mieste künftig behandeln. Als Grund geben die Ärzte an, Bedenken bezüglich der Sicherheit der persönlichen Daten der Patienten zu haben, wenn die elektronische Patientenakte genutzt wird.

Mieste - Ab 1. Oktober gilt die Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA) für Leistungsanbieter verpflichtend. Für einige Mediziner ein Grund, ihre vertragsärztliche Tätigkeit einzustellen. Welche dramatischen Auswirkungen das in Anbetracht der ohnehin angespannten Versorgungslage gerade auf dem Land haben kann, zeigt sich in Mieste im Altmarkkreis Salzwedel. Die einzige Hausarztpraxis will dort künftig nur noch privatärztlich behandeln.