Verstärkter Ärztemangel durch ePA Aufregung in Mieste: Hausarzt nur noch auf private Rechnung
Die Hausarztpraxis in Mieste will ab 1. Oktober ihre kassenärztliche Arbeit einstellen. Warum das zur Kostenfalle werden kann und was die Krankenkassen Patienten jetzt raten...
22.09.2025, 17:50
Mieste - Ab 1. Oktober gilt die Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA) für Leistungsanbieter verpflichtend. Für einige Mediziner ein Grund, ihre vertragsärztliche Tätigkeit einzustellen. Welche dramatischen Auswirkungen das in Anbetracht der ohnehin angespannten Versorgungslage gerade auf dem Land haben kann, zeigt sich in Mieste im Altmarkkreis Salzwedel. Die einzige Hausarztpraxis will dort künftig nur noch privatärztlich behandeln.