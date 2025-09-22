weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Honig aus dem Dom: Ziehen bald Bienen ins Magdeburger Wahrzeichen?

Wahrzeichen wird zum Lieferanten Süße Idee: Magdeburger Dom bekommt Untermieter

Der Dom ist Magdeburgs weithin sichtbares Wahrzeichen und Touristenmagnet. Jetzt soll er ein paar Untermieter bekommen. Was hinter einer süßen Idee steckt.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 22.09.2025, 19:08
Astrid Kuscher vom Domverein zeigt, wo im Südschiff des Magdeburger Doms bald kleine Untermieter einziehen sollen.
Astrid Kuscher vom Domverein zeigt, wo im Südschiff des Magdeburger Doms bald kleine Untermieter einziehen sollen. Foto: Ivar Lüthe

Magdeburg. - Magdeburg ist für seinen Dom bekannt. Touristen reisen extra an die Elbe, um die erste gotische Kathedrale Deutschlands und die Gräber von Otto dem Großen und seiner Ehefrau Editha zu besichtigen. Nun hat der Domverein eine süße Idee und sammelt dafür Spenden.