Dirk Kahrstedt aus Stendal staunt nicht schlecht, als er in seinem Schrebergarten eine Riesenkartoffel aus der Erde holt. Was hinter dem XXL-Knollen-Erfolg steckt und was aus dem Gemüse werden soll.

Diese dicke Kartoffel bringt fast 1,4 Kilogramm auf die Waage

Stendal - Da hat Dirk Kahrstedt nicht schlecht gestaunt, als er seine Kartoffeln in seinem Schrebergarten im Kleingartenverein Roland in Stendal gerodet hat. Knapp 1,4 Kilogramm hat sie auf die Küchenwaage gebracht, im Schnitt wiegt das Gemüse nur um die 100 Gramm. So hat er die Knolle so groß bekommen.