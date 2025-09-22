Bauarbeiten bei Wolmirstedt Autofahrer brauchen Geduld: Baustelle sorgt für Verzögerungen im Verkehr
Die Kreisstraße K 1177 zwischen Elbeu und Barleben wird im Bereich des Tunnels wegen Bauarbeiten eingeschränkt. Das bedeuten die Arbeiten für Autofahrer.
22.09.2025, 10:00
Elbeu - Wer die nächsten Wochen die Ortseinfahrt in Elbeu aus Richtung Barleben kommend befahren möchte, muss sich auf der Magdeburger Straße auf Behinderungen einstellen. Denn wie die Wolmirstedter Verwaltung informiert, wird die Kreisstraße 1177 zwischen Magdeburg und Elbeu halbseitig gesperrt.