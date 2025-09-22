Die Kreisstraße K 1177 zwischen Elbeu und Barleben wird im Bereich des Tunnels wegen Bauarbeiten eingeschränkt. Das bedeuten die Arbeiten für Autofahrer.

Vor dem Elbeuer Tunnel soll gebaut werden. Die Straße wird halbseitig für den Verkehr gesperrt.

Elbeu - Wer die nächsten Wochen die Ortseinfahrt in Elbeu aus Richtung Barleben kommend befahren möchte, muss sich auf der Magdeburger Straße auf Behinderungen einstellen. Denn wie die Wolmirstedter Verwaltung informiert, wird die Kreisstraße 1177 zwischen Magdeburg und Elbeu halbseitig gesperrt.