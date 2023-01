Baumschnitt Note ungenügend

Kalbe - Im Frühjahr vergangenen Jahres sei eine ganze Menge an Baumschnitt entfernt worden, aber nicht in allen Ortschaften. Wie Karsten Ruth, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Kalbe, berichtet, gibt es massive Unzufriedenheit in den Orten, was dieses Thema betrifft. Dies wurde bei der jüngsten Bürgermeisterdienstbesprechung im Dezember wieder deutlich, so Ruth. „Es gibt eine Schieflage.“ Daher wurde angeregt, nicht weiterhin die Mitarbeiter des Bauhofs damit zu beauftragen, die auch in anderen Bereichen gut zu tun haben, sondern den Baumschnitt in den Ortschaften extern auszuschreiben. „Das wird in unserem Haus gerade geprüft“, berichtet Ruth.