Kalbe - Die Basketballer des VfL Kalbe kämpfen am Sonnabend, 17. Mai, in Halle/Saale um den Einzug ins Pokalfinale des Basketballverbandes Sachsen-Anhalt. Sollte das Team von Spielertrainer Harald Lotsch gewinnen, würde das Endspiel am kommenden Sonnabend, 24. Mai, ab 18 Uhr in der Kalbenser Turnhalle stattfinden. Allerdings wird in deren Umfeld aktuell noch fleißig gebaut. Was bedeutet das für diese wichtige Veranstaltung?

