Kloster Neuendorf/Berge. - Der Kita-Betrieb im Berger Wichtelstübchen und bei den Klosterspatzen in Kloster Neuendorf soll zum 1. Januar ruhend gestellt werden. In beiden Einrichtungen werden mit Jahresbeginn keine Kinder mehr betreut. Sie werden oder besuchen bereits andere Einrichtungen in der Einheitsgemeinde. Damit wird auch das pädagogische Fachpersonal der Kitas in andere Einrichtungen wechseln.